Wp | ok Usa a bombe a Israele nel giorno del raid su Wck

Mentre in Egitto si discute di una possibile tregua Tel Aviv non ferma i bombardamenti: un nuovo raid contro persone in attesi di aiuti umanitari a Gaza ha causato almeno 17 morti e 30 feriti. ... (fanpage)

Attentato Mosca, Usa «avvertirono di possibile attacco» due settimane prima della strage al Crocus - L'Ucraina rischia di perdere Odessa Tutto dipende da dove la Russia deciderà di indirizzare le sue forze nell’offensiva che dovrebbe essere lanciata quest’estate. Gli ...ilmessaggero

Ucraina, bombe sulle case a Kharkiv: uccisi anche 3 soccorritori. Gli Usa pensano a deposito di armi in Scandinavia - Raid nella notte contro edifici residenziali nella seconda città più grande dell’Ucraina, quattro vittime e 12 feriti. La Nato discute di un fondo da 100 miliardi per Kiev, il Cremlino: “Usano l’Ucrai ...quotidiano

Israele, intelligenza artificiale per stanare gli obiettivi di Hamas - In questi sei mesi i militari israeliani avrebbero infatti usato un database alimentato dall'intelligenza ... Gli attacchi a tali obiettivi venivano effettuati con munizioni non guidate note come ...adnkronos