William passerà alla Storia come “il principe triste” | “Su di lui rimane un dubbio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Da che era ilazzurro, poi “dei party” passando per il “-che-lavora-poco” (Work-shy Prince),oggi sembra essere destinato ad essere ricordatoil. Nessuno infatti, mentre negli anni gli affibbiava quei nomignoli, si sarebbe immaginato che il 2024 sarebbe stato il vero annus horribilis della monarchia britannica colpendo l’erede al trono nei suoi affetti più vicini. Se lo scorso gennaio suo padre e sua moglie sono entrati nella medesima clinica per due interventi di routine, da febbraio in poi gli esiti di alcuni accertamenti svolti in quella sede hanno gettato i Windsor nello sconforto enel mezzo di due fuochi. Da una parte il padre, dall’altra la moglie, entrambi malati cancro. In un ...