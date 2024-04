Wi-Fi | PERICOLI E PROTEZIONI

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di giovedì 4 aprile 2024) Wi-Fi : 10PER LA SICUREZZA INFORMATICA E 11 CONSIGLI PER PROTEGGERE LA TUA RETELa tecnologia Wi-Fi, sebbene estremamente utile e diffusa, presenta alcuni potenzialiche vanno considerati attentamente. In questo articolo parleremo dei maggiori rischi informatici legati all’utilizzo della Wi-Fi e dei consigli per proteggere la vostra rete! Ecco i 10 rischi informatici legati alla Wi-fi, insieme alle relative spiegazioni: Violazioni della privacy: Le reti Wi-Fi possono essere vulnerabili agli attacchi di hacking, che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti. Ad esempio, se la rete non è adeguatamente protetta da una password robusta e cifrata, gli hacker potrebbero riuscire ad accedervi, monitorare il traffico di dati e persino rubare informazioni sensibili come password, dati finanziari o informazioni ...