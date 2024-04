WhatsApp | meno 7 al lancio | adesso lo puoi fare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 aprile 2024), tra una settimana entrerà in vigore una nuova ed attesissima funzionalità: fino a questo momento non lo si poteva. 11 aprile. È questa la data che gli utilizzatori didovrebbero cerchiare in rosso sul calendario. Perché sarà quello il giorno in cui tutto cambierà definitivamente. Sono due, in soldoni, le mega-modifiche che il gruppo Meta ha deciso di applicare al proprio gioiellino a partire appunto, dalla data pocanzi indicata.(Pixabay) – ilveggente.itInnanzitutto, per assicurare una certa coerenza a livello globale, il servizio di messaggistica istantanea porterà a 13 anni la soglia minima d’età richiesta per poter utilizzare. In alcuni Paesi era fissata a 16, ragion per cui si è pensato di uniformarla in ogni dove e di prendere esempio dagli Stati Uniti, i ...