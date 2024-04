WhatsApp introduce i messaggi da app esterne

(Di giovedì 4 aprile 2024) , l’età minima per utilizzare l’applicazione distica sarà dai tredici anni in suun nuovo aggiornamento all’app: verranno introdotti iprovenienti da app. Verrà cambiata anche l’età minima di iscrizione, sarà possibile quindi accedere solo dai tredici anni in su. Cambiamenti Questi cambiamenti entreranno in vigore l’11 aprile, approvati dal regolamento dell’Unione Europea. I termini di servizio verranno anch’essi aggiornati ispirandosi ai principi del Digital Markets Act e del Digital Service Act che introducono più uniformità. Per gli utenti che si sono iscritti dal 15 febbraio i nuovi termini sono già introdotti, per chi invece era già inscritto all’applicazione dovrebbe arrivare una notifica informativa....

