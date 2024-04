WhatsApp | in arrivo l’accesso a chat di altre app e riduzione dell’età minima a 13 anni

(Di giovedì 4 aprile 2024) A partire dall’11 aprile, arriverà una serie di modifiche interessanti per gli utenti di, il famoso servizio di messaggistica gestito da Meta, di Mark Zuckerberg. Il gigante della tecnologia ha annunciato che gli utenti avranno il potere di decidere se desiderano ricevere messaggi provenienti dapiattaforme, incluso il rivale Telegram e Signal. Un L'articolo proviene da Il Difforme.

WhatsApp apre alle altre applicazioni di messaggi stica. Dall’11 aprile, come annunciato da Meta, il colosso che sviluppa il servizio di chat, gli utenti potranno decidere se ricevere all’interno di ... (ilfattoquotidiano)

Importanti novità in arrivo per tutti gli utenti WhatsApp . A partire dal prossimo 11 aprile , infatti, saranno aggiornati i Termini di Servizio e l’Informativa sulla Privacy, così da andare incontro ... (thesocialpost)

Via libera ai tredicenni, interoperabilità con Telegram, Signal e altre app di terze parti, nuovi meccanismi per il trasferimento dei dati che garantiranno maggiore sicurezza agli utenti. Sono le ... (panorama)

