Whatsapp down per un’ora ed è panico | boom di segnalazioni Problemi anche su Facebook e Instagram

(Di giovedì 4 aprile 2024)non funziona ed è. La popolare app di messaggistica controllata dall’americana Meta Platforms è andata inper quasiintorno alle 20 di mercoledì. Sul sitodetector nel giro di pochi minuti sono piovute migliaia didegli utenti spaesati per l’impossibilità di inviare messaggi a gruppi o a singole persone.perdi“Sappiamo che alcune persone stanno riscontrandoin questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”, è stato scritto sul profilo su X didopo il. Migliaia di testi della messaggeria ...

WhatsApp down nella serata di mercoledì 3 aprile. La popolare app di chat di proprietà del gruppo Meta ha riscontrato dei malfunzionamenti per circa una ventina di minuti dopo le 20,... (leggo)

