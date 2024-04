WhatsApp | cambia tutto | la nuova età minima e i messaggi dalle app esterne

(Di giovedì 4 aprile 2024), o quasi, su. Giovedì 11 aprile entrano in vigore nell'Unione europea le modifiche che consentiranno agli utenti di ricevereanche da app. Non solo, perché sempre dalla stessa data l'etàper l'iscrizione al servizio distica istantanea scende...

Corruzione elettorale, l'assessora regionale Maurodinoia si dimette: arrestati il marito e il sindaco di Triggiano - Le preferenze sarebbero state "condizionate anche in cambio di 50 euro per voto e chi accettava l’accordo avrebbe dovuto consegnare copia dei propri documenti d’identità e della scheda elettorale per ...foggiatoday

La conduttrice e attrice Elena Di Cioccio presenta il suo libro “Cattivo sangue” - Conduttrice televisiva, inviata della trasmissione Le Iene, speaker radiofonica, attrice ma anche scrittrice, Elena Di Cioccio sarà a Treviso giovedì 11 aprile alle 20.30 nella sala Coletti del museo ...trevisotoday

Perché Amazon sta continuando a licenziare - La strategia e i precedenti Per quanto riguarda i tagli di posti di lavoro nei propri punti vendita, gli "Amazon Fresh", il gigante dell'e-commerce ha mostrato un chiaro cambio di strategia ...today