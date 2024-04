WhatsApp cambia | dall' età minima ai messaggi da altre app | tutti le novità in arrivo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Via libera ai tredicenni, interoperabilità con Telegram, Signal eapp di terze parti, nuovi meccanismi per il trasferimento dei dati che garantiranno maggiore sicurezza agli utenti. Sono le tre principalidi, chiamata ad aggiornare i termini di servizio per rispettare il Digital Services Act e il Digital Markets Act, i due regolamenti che differenziano l'Europa dal resto del mondo in termini di trasparenza, disinformazione e contrasto ad abusi di posizione dominante. Gli ingegneri disono al lavoro da mesi per integrare imenti previsti, che saranno attivi a partire da giovedì 11 aprile, anche se chi ha scaricato l'app per la prima volta dopo il 15 febbraio scorso ha già accettato le modifiche in fase di attivazione. I vecchi utenti, invece, riceveranno una ...

Via libera ai tredicenni, interoperabilità con Telegram, Signal e altre app di terze parti, nuovi meccanismi per il trasferimento dei dati che garantiranno maggiore sicurezza agli utenti. Sono le ... (panorama)

Importanti novità in arrivo per tutti gli utenti WhatsApp . A partire dal prossimo 11 aprile , infatti, saranno aggiornati i Termini di Servizio e l’Informativa sulla Privacy, così da andare incontro ... (thesocialpost)

Nuovi numeri per le farmacie del Titano - L'Istituto per la sicurezza sociale comunica il cambio dei numeri telefonici delle farmacie di Gualdicciolo e Faetano. I nuovi contatti sono forniti, mentre i vecchi numeri rimarranno attivi ...ilrestodelcarlino

WhatsApp e Instagram down, cosa è successo - WhatsApp e Instagram down. Problemi per l’app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg, nella serata di oggi, 3 aprile 2024. Il sito downde ...padovanews

Nissan X-Trail e-Power e-4orce 4WD 7 posti N-Connecta del 2023 usata a Firenze - Disponibile presso il Centro Usato Autosas in Via della Cupola 281 Firenze (Zona Peretola). Per ulteriori informazioni chiama allo 055310098 o scrivi su WhatsApp al 3399958881. Il prezzo non include ...automoto