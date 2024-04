Westworld, Jonathan Nolan: "Sono determinato a concludere la serie" - Impegnato nella promozione di Fallout, in arrivo la prossima settimana su Prime Video, Jonathan Nolan è tornato a parlare di Westworld affermando che, nonostante la cancellazione da parte di HBO, è ...movieplayer

Arriva la serie TV di Fallout: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento - I creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, sono gli executive producer della serie, mentre il cast include attori come Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan e molti altri ...tomshw

Jonathan Nolan Is Ready to Unleash ‘Fallout’ and Finish ‘Westworld’ - The writer-director-producer on his upcoming Amazon sci-fi series, how he wants to go back to 'Westworld' and the lessons of Peak TV: "If the lesson was to ease back on complexity or weirdness, I ...hollywoodreporter