Wanda Nara in posa con la tuta della Juventus E Icardi sogna sempre il ritorno in Italia|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 aprile 2024) 2024-04-04 14:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il futuro di Maurotienebanco anche perché lui per primo, insieme a tutto il suo entourage, non perde occasione per far parlare di sé e di quello che potrebbe accadere da giugno in avanti quando il bomber classe 1993 entrerà nel penultimo anno di contratto con il Galatasaray in cui sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. La volontà di tornare in Serie A non è mai stata tenuta segreta dal centravanti rosarino e dalla sua compagna e agente, che oggi attraverso i social network ha dato anche un segnale di come l’Italia in qualche modo sia ancora nei pensiericoppia. LAJUVE – ...