Voti comprati per 50 euro Terremoto in Regione Puglia | si dimette assessore indagata

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il marito dell'Pd ai Trasporti della, Anita Maurodinonia, e il sindaco di Triggiano sono stati posti ai domiciliari per uno scambio di. L', indagato, si è dimesso

Scattano arresti a Triggiano, comune dell'area metropolitana di Bari. Dieci misure cautelari, di cui una custodia in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune. Le misure sono ... (liberoquotidiano)

Bari, 4 aprile 2024 – Compravano i voti dei cittadini per 50 euro. Adesso dovranno rispondere, a vario titolo, di " Corruzione elettorale " le dieci persone destinatarie di altrettanti provvedimenti ... (quotidiano)

Voti comprati per 50 euro, con un sistema perfezionato e utilizzato già due volte alle amministrative. Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Bari , su disposizione... (ilmessaggero)

Corruzione a Triggiano (Bari), arrestato il sindaco. Si dimette l’assessora regionale ai Trasporti Maurodinoia - Un terremoto giudiziario investe la Regione Puglia: la Dda contesta episodi di corruzione dietro l'elezione a sindaco del Comune di Triggiano di Donatelli, nel 2021. Coinvolto il marito dell'assessora ...dire

Bari, si dimette l'assessore regionale Maurodinoia: "Voti comprati per 50 euro". In manette il marito e il sindaco di Triggiano - Il marito dell'assessore Pd ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinonia, e il sindaco di Triggiano sono stati posti ai domiciliari per uno scambio di Voti. L'assessore, indagato, si è dimess ...ilgiornale

Anita Maurodinoia si è dimessa da assessore regionale: è indagata, il marito è stato arrestato - È indagata e ha subito una perquisizione domiciliare anche l'assessore regionale ai trasporti Anita Maurodinoia. Nella mattinata di oggi ha rassegnato ...leggo