Voti comprati | indagata l' assessora di Emiliano e arrestato il marito | altro terremoto in Puglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Scattano arresti a Triggiano, comune dell'area metropolitana di Bari. Dieci misure cautelari, di cui una custodia in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune. Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Bari e della sezione di polizia giudiziaria in un'inchiesta della Procura di Bari in cui vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, per un'associazione finalizzata alla corruzione elettorale nelle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel Comune di Grumo Appula e del 3 e 4 ottobre 2021 nel Comune di Triggiano. Ai domiciliari è finito anche il sindaco del Comune, Antonio Donatelli. Secondo la ricostruzione, esisteva un meccanismo illecito per garantire le preferenze. Si pagava anche 50 euro per voto e chi accettava l'accordo avrebbe dovuto consegnare copia dei propri documenti d'identità e della ...