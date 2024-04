Voti comprati in Puglia? Il Pd non deve avere a che fare con loro | il surreale commento di Orlando sullo scandalo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un altrotocca, e da molto vicino, il Pd. E lotocca i dem proprio in, epicentro di uno dei casi politici più impattanti delle ultime settimane, ovvero quello di Bari, gli accertamenti del Viminale su possibili infiltrazioni mafiose: ne sono seguite le fragorose polemiche di Antonio Decaro, poi candidato alle Europee da Elly Schlein, e quelle di Michele Emiliano, il governatore che con le sue improvvide frasi ha creato non pochi grattacapi al partito. Ecco, il punto è che nelle ultime ore si è appreso che Anita Maurodinoia, assessore ai Trasporti in- prima degli eletti della provincia di Bari con oltre 16mila- è indagata per voto di scambio politico-mafioso nell'inchiesta Codice interno. In virtù dell'inchiesta si è dimessa dalla giunta regionale di Michele ...