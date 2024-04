Voti comprati | caos a Bari Indagata un’assessora Pd Schlein | no alle clientele Ma Conte ferma le primarie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – La tempesta giudiziaria in Puglia sta diventando un tornado che rischia di far saltare equilibri e ambizioni politiche. Dopo la prima inchiesta (sospette collusioni mafiose al Comune di) va in scena un secondo tempo che investe la Regione con l’assessora Pd ai Trasporti, Anita Maurodinoia, costrettadimissioni per compravendita di, grazie a un sistema ideato dal marito, Sandro Castaldo. “La linea del Pd è molto chiara – dice la segretaria Ellya tre giorni ddel centrosinistra per il candidato a sindaco di– non tolleriamosporchi o. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali, qui deve trovare porte chiuse e ...