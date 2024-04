Voli con prezzi al ribasso dopo Pasqua | quali sono le tratte che costano meno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Con l’avvicinarsi della primavera, l’entusiasmo per i viaggi sta crescendo e, per fortuna di molti, ideilow cost si stanno abbassando.le festivitàli, i portali di venditapieni di offerte invitanti per destinazioni sia in Italia che in Europa. Perché cicosì tante offerte Viste i principali siti di vendita, le compagnie low cost in Italia, a differenza del periodole, stanno proponendo oltre 20 milioni di posti adi 30 euro, tasse incluse. Tra le compagnie coinvolte in questa frenesia di offerte cinomi noti come Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling, Volotea. Queste compagnie offrono tariffe ribassate sul 40% del totale dei posti disponibili, secondo i dati della piattaforma Cirium. ...