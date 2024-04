Volata verso la salvezza Un mese per svoltare L’Empoli si gioca tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) di Ilaria Masini Aprile,decisivo. A cominciare da sabato prossimo, quando al Castellani-Computer Gross Arena ci sarà la partita contro il Torino, ogni minuto sarà fondamentale per agguantare la. Niente da lasciare al caso, in allenamento o nelle gare ufficiali. Una lotta serratissima fino alla fine con nessuna delle dirette concorrenti per lache è riuscita ad accelerare nell’ultimo turno, esattamente comeche adesso deve rinascere dal punto di vista dei risultati. Le quattro sconfitte consecutive hanno frenato gli entusiasmi che si erano impennati al massimo nel primo periodo in cui è arrivato in panchina Davide Nicola. Sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e altrettanti pareggi) che avevano probabilmente illuso su un’agevole. L’unico vero rimpianto ...