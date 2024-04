Vlahovic il trascinatore | con lui è un' altra Juventus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Torino, 4 aprile 2024 – C’è una Juve cone una Juve senza. Lo si è visto nelle ultime partite. Nelle ultime sette l’attaccante serbo ne ha saltate tre, una per infortunio e due per squalifica, e in quei match la Juve non ha mai vinto perdendo in casa con l’Udinese, pareggiando con l’Atalanta e perdendo all’Olimpico con la Lazio. Quando invece Dusan ha giocato sono arrivate due vittorie e due pareggi, considerando anche il match di Coppa Italia con la Lazio dell’sera. In totale sono 16 i gol di, già due in più di quelli segnati la scorsa stagione: il peso specifico della punta nel gioco di Allegri è fondamentale. Insomma, club e allenatore, se rimarrà perché incombe Motta, vogliono ripartire da lui e infatti da qualche settimana è partita la trattativa per il rinnovo del contratto in ...