Vladimir Luxuria | “Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante”

Isola 18, Vladimir Luxuria pronta al debutto come conduttrice: “Ho sentito Ilary Blasi, ecco come ha reagito alla notizia” - Il prossimo lunedì partirà su Canale 5 la 18esima edizione de L'Isola dei Famosi che vedrà il debutto di Vladimir Luxuria alla conduzione.isaechia

Vladimir Luxuria: «Niente transizione perché quando faccio sesso mi piace l'orgasmo. Non voglio farne a meno» - Vladimir Luxuria si sta preparando a tornare in televisione, questa volta, per la prima volta, nelle vesti di conduttrice. L'Isola dei Famosi è stato il reality che l'ha vista crescere maggiormente ...leggo

Isola dei Famosi 2024: Svelati i Concorrenti della Nuova Edizione! - L'Isola dei Famosi 2024 si appresta a stupire con un cast eccezionale, tra volti noti e nuove promesse dello spettacolo. Quest'anno, sotto l ...younipa