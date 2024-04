Viva Rai 2 | Fiorello scherza sulla gaffe di Sangiuliano

Il contratto di Amadeus con il servizio pubblico è in scadenza, ma il conduttore sarà ri confermato . D'altronde la Rai non può fare a meno del suo uomo di punta. Come riporta FQ Magazine, Amedeo ... (tvpertutti)

Fiorello a Viva Rai2! non si smentisce mai. Nella puntata di oggi, 4 aprile, prende di mira la gaffe geografica del ministro Sangiuliano. E come super ospite ha niente meno che Neri Marcorè che ... (dilei)

Boschi: “Par condicio anche per i giornalisti in Rai, influenzano l’opinione pubblica” - Par condicio in Rai anche per i giornalisti «per squarciare il velo dell ... Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi spiega la ragione della sua proposta di allargare le norme della par ...msn

Il Fabbricante di lacrime, la sceneggiatrice Eleonora Fiorini: “Nel film c’è la stessa potenza del libro” - Intervista alla sceneggiatrice Eleonora Fiorini, colei che ha firmato la trasposizione de Il Fabbricante di Lacrime, il romanzo di Erin Doom, il cui film ...fanpage

La folle idea della Boschi. "Schediamo i giornalisti" - Pazza idea. In Vigilanza Rai spuntano le liste di proscrizione per i giornalisti. La strambata stavolta arriva dalla deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, che è anche vicepresidente della Commis ...informazione