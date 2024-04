Vitulazio | parte il servizio di trasporto studenti diversamente abili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina il Comune dirappresentato da Antonio Scialdone ha dato il via ad un importantissimodedicato agli. Nello specifico si tratta delscolastico dicon distà che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’anno 2024. Un modo per rispondere alle necessità del territorio vitulatino attraverso l’erogazione di servizi che fanno fronte alle reali e concrete esigenze dei cittadini. Ad occuparsi dell’organizzazione deldideglidisc’ha pensato Melania Russo, una donna caparbia, volitiva e di buona volontà, vice sindaco e ...