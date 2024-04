Vittoria Ferragni ha un nuovo giocattolo preferito | lo scettro di Sailor Moon è multicolor e musicale

Chiara Ferragni e Fedez , ormai è certo, hanno deciso di chiudere definitivamente il loro matrimonio. Dopo solo pochi anni dal fatidico sì la crisi che li ha colpiti è stata fatale per poter ... (velvetgossip)

“Ci metto la faccia e vi assicuro che Fedez e Chiara non hanno assolutamente litigato al compleanno , anche perché non si parlano più da qualche settimana”, scrive così Alessandro Rosica che si ... (milleunadonna)

Chiara Ferragni in vacanza con i figli Leone e Vittoria a Dubai Chiara Ferragni ha scelto Dubai come meta per le sue vacanze pasquali con i figli Leone e Vittoria e senza Fedez, ormai sempre più ... (tpi)