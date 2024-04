Vite vendute | recensione film no spoiler del remake su Netflix a tutta azione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 aprile 2024) In Guatemala la sopravvivenza dei residenti di un campo profughi è messa a serio rischio per la potenziale esplosione di un pozzo di petrolio che ha cominciato a infiammarsi; dall’evolversi della situdipendono anche le sorti di una compagnia che gestisce il relativo bacino petrolifero. Il solo modo per evitare un’imminente catastrofe umanitaria e salvaguardare gli interessi della società è quella di farlo esplodere totalmente, ma per farlo serve un enorme carico di nitroglicerina, che dovrà essere trasportata per oltre ottocento chilometri in pieno deserto a bordo di due camion. Tra gli uomini che faranno parte del team incaricato della pericolosa missione vi sono i fratelli Fred e Alex, reduci da un evento burrascoso che ha inevitabilmente compromesso il loro rapporto; i due si ritrovano gioco-forza a collaborare per reciproci interessi, ma scopriranno ben ...