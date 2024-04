Visnadi paradossale | «A causa del VAR assegnato un gol all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Inter contro l’Empoli ha vinto 2-0 portando a casa altri 3 punti che l’avvicinano sempre di più allo scudetto della seconda stella. Secondo, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, la prima rete messa a segno da Dimarco è addirittura un peccato del VAR SORVOLIAMO ANCHE SULLA REGOLARITÀ – L’Inter contro l’Empoli a San Siro ha sbloccato la partita quasi subito grazie a Federico Dimarco. La rete, regolarissima, è stata come sempre oggetto di chiacchiere per un fuorigioco di Marcus Thuram non segnalato dal guardalinee e sul quale il VAR non poteva intervenire poiché è ricominciata subito una nuova azione. Giannisorvola anche sulla regolarità del gol: «Adel VAR è statoun gol che senza VAR non sarebbe stato concesso. Poi tutti a dire il gol ...