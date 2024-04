Violenze domestiche e di genere | quali sono i numeri dell’Italia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il Servizio analisi criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza e Save the children Italia hanno analizzato i dati del 2023 ricevuti dall’applicazione Scudo, che raccoglie le richieste di aiuto e gli interventi effettuati dalle Forze di polizia che riguardano gli episodi di violenza di, e hanno stilato un report che traccia un profilo della violenza domestica sulle donne e dei coinvolgimenti dei minori in tali circostanze. Nel 2023 in Italia, le richieste di aiuto e intervento per episodi di “violenza domestica o di” subita dalle donnestate 13.793. Nell’ambito degli interventi classificati per “presunte/di” neila presunta vittima è di sesso femminile, solo nell’1,5% dei casi l’autore risulta sconosciuto alla ...

The Last Wife (L’ultima moglie), film vietnamita in streaming su Netflix in questi giorni, del pluripremiato Victor Vu, giovane regista di origine americana-vietnamita, racconta le sofferenze di una ... (gamberorosso)

L'attore di 1923 Cole Brings Plenty, sospettato per violenza domestica, ha fatto perdere le sue tracce - La famiglia ha denunciato la scomparsa dell'attore, nipote di Mo Brings Plenty di Yellowstone, ma secondo la polizia sarebbe fuggito in seguito a un incidente domestico che ha coinvolto una donna.comingsoon

Napoli, picchiata dall'ex raccoglie prove in un cd: arrestato - Gli uomini del 112 sono intervenuti ai Colli Aminei, per un caso di violenza domestica sfociata in follia ed ossessività. La vittima ha conservato le immagini delle Violenze subite in un cd finito tra ...ilmattino

Pestata a sangue dall'ex per l'ennesima volta: in casa conserva tutte le foto di ferite e lividi - I carabinieri sono intervenuti in un appartamento ai Colli Aminei per maltrattamenti domestici. In casa una donna è stata per tempo vittima dell'ex compagno geloso e le continue Violenze sono state ...napolitoday