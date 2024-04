Vingegaard | il video della caduta al Giro dei Paesi Baschi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Drammaticadi Jonasnella quarta tappa deldei. Il due volte vincitore del Tour de France è rimasto coinvolto in una maxi carambola a trenta chilometri dall’arrivofrazione Etxarri Aranatz-Lagutio: subito le sue condizioni sono apparse preoccupanti., terribilealdei: il campione del Tour portato via in ambulanza Il danese è rimasto a terra immobile per diversi minuti, poi è stato steso su un’ambulanza e portato in ospedale. Secondo le prime informazioni,non avrebbe comunque mai perso conoscenza e avrebbe scambiato anche qualche parola con i soccorritori. A terra anche Remco Evenepoel e Primoz ...