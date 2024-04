Vigevano | vandali alla scuola media Bussi | rubano un computer e allagano il piano terra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024)(Pavia), 4 aprile 2024 – Cercavano probabilmente del denaro contante iche, nella notte tra martedì e ieri, hanno compiuto un raid ai danni della” di via Decembrio, proprio alle spalle di piazza Ducale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, che si stanno occupando del caso, i malintenzionati sarebbero entrati da una porta secondaria. In realtà hanno trovato solo unportatile, che hanno rubato. Ma prima di andarsene hanno aperto tutti i rubinetti dei bagni chiudendo gli scarichi provocando così l’gamento dell’interodella. Le lezioni sono state sospese per consentire al personale scolastico di ripristinare la situazione.