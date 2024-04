VIDEO L’uscita di Calenda | la mafia e Mastella | “Andrò avanti in questa storia”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Inarea centrale ci sono schermaglie”. Fa ancora rumore la dichiarazione del leader di Azione,, che ieri, parlando diha fatto i nomi di alcune personalità del mondo della politica, tra cui il sindaco di Benevento, Clemente. La risposta e’ stata secca: querela. Il tutto nonostante la correzione del tiro del gruppo di Azione. Il primo cittadino sannita non modifica la sua posizione e l’occasione della conferma e’ arrivatamattina a margine della presentazione della prossima ‘Strabenevento’. “Legarmi allae’ stata cosa fastidiosa. Specie per me che, come Ministro della Giustizia, ho mandato al 41bis tanti criminali. Un’uscita quella diabbastanza strana. Ho deciso di querelarlo e ...