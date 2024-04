VIDEO Industria Italiana Autobus | la Cigl non si arrende

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Non facciamo fare adla stessa fine che ha fatto Stellantis, regalando, o meglio svendendo, la gestione al gruppo Seri”. L’ennesimo appello per una delle vertenza più calde in Irpinia, arriva dal Segreiario della Fiom-Cgil di Avellino, Giuseppe Morsa, intervento nel corso del confronto con il Sottosegretario Alessandro Morelli, nel corso del dibattito su “l’impegno del Governo per le aree interne del Mezzogiorno” tenuto ad Avellino, promosso dall’Associazione per il Mezzogiorno “CentroSud”. Il riferimento del sindacalista è volto al possibile pre-accordo già stretto tra Leonardo e Seril, la società di materie plastiche e degli accumulatori elettrici della famiglia Civitillo. Il gruppo compartecipato dal Ministero dell’Economia sarebbe pronto a cedere a ...

