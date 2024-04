VIDEO – Fiorentina-Atalanta 1-0 | Coppa Italia | gol e highlights della partita

Il grande entusiasmo dei tifosi bergamaschi a Zingonia per la semifinale di Coppa Italia Fiorentina Atalanta Pasquetta con l’ Atalanta . C’è tanta voglia di Coppa Italia a 48 ore dalla semifinale ... (calcionews24)

Il video con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Atalanta 1-0, match valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Al Franchi primo dei due atti tra i viola e gli orobici: ... (sportface)

Fiorentina-Atalanta, la partita vista da Serina. Salvati dal portiere, perdere 1-0 è come aver vinto: qualificazione aperta - La Viola vince l’andata della semifinale di Coppa Italia perché gioca meglio. Italiano sorprende Gasp per scelte tattiche e intensità. Stupendo il gol di Mandragora, poi le grandi parate di Carnesecch ...bergamo.corriere

Mandragora: ‘C’è rammarico, meritavamo più di un gol’, le parole post Fiorentina – Atalanta – VIDEO - Una bella vittoria che non basta: ecco le parole di Rolando Mandragora nel post partita di Fiorentina - Atalanta, ...generationsport

Fiorentina-Atalanta 1-0: VIDEO, gol e highlights - La squadra di Gasperini riesce a limitare i danni al Franchi ed esce sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina che domina il match, crea ma non cretizza diverse palle gol. Gol decisivo nel primo tempo: c ...sport.sky