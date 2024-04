Vicaria | sorpreso con la droga | in manette un 18enne di origine rumena

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un uomo. Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato, ma il prevenuto, alla loro vista, ha tentato la fuga; gli agenti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, una bustina di marijuana del peso complessivo di circa 10 grammi e 95 euro, suddivise in banconote di vario taglio; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i ...