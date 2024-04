Viaggio sonoro Allo Scompiglio Schmitt e Gentile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’appuntamento è per sabato alle 19.30, negli spazi Dello(Vorno), dove si presenta il concerto Il canto strumentale. Il raffinato e sensibile oboe di Christian, accompagnato dal pianoforte di Alessandra, è il protagonista di undove i richiami vocali permeano ogni nota, rivelando l’affinità degli strumenti con le riverberazioni della voce umana. L’evento fa parte di Voce, vocalità e canto, rassegna musicale curata da Antonio Caggiano, direttore artistico per l’attività musicale Dello, che ha al centro la voce nelle sue molteplici sfaccettature. Il percorso scelto – la cui prima parte prevede quattro concerti che si avvicendano da marzo a giugno negli spazi della Tenuta Dello– non pretende di esaurire ...