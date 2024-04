Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 18.45 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE RACCORDO DA TOGLIETTI A TOR CERVARA CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD E IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA LA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA A CAUSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19+000 CIRCA, IN DIREZIONE TERRACINA CHE RENDONO NECESSARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA I CHILOMETRI ...