Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER VEICOLO IN FIAMME SULLA A1NAPOLI TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE FIRENZE SULLA STATALE PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA A CURA DIASTRAL SPA, CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON TRAFFICO SULLA SORPASSO TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA FINO AL 24 APRILE DATA DI TERMINE DEI LAVORI LAVORI ANCHE SULLA SALARIA QUI CODE ALL’ELTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ...