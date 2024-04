Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 4 APRILEORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA A CURA DIASTRAL SPA, CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON TRAFFICO SULLA SORPASSO TRA TOR DE' CENCI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA FINO AL 23 APRILE DATA DI TERMINE DEI LAVORI CI SPOSTIAMO SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI SULLA SALARIA ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI SIAMO TRA LA TANGENZALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO