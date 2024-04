Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA LAURENTINA, CIRCONE SCORREVOLE IN DIREZIONEVERSO LATINA PERMANGONO LE CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE I INTERNA CODE TRA VIA ANAGNINA E VIA ARDEATINA SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE CAUSA CODE DA GROTTAROSSA A VIA TUSCANIA, VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA STORTA E OLGIATA ANCHE TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO ...