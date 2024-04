Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RISLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE RESIDUE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APIA CODE IN DIMINUZIONE SULLA-FIUMICINO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIPSTTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA E DI PORTONACCIO NEI DUE CASI, IN DIREZIONE CENTRO PERMANGONO I DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA APRILIANA A VIA LAURENTINA, IN DIREIZONENELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA A CURA DIASTRAL SPA, CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON TRAFFICO ...