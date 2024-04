Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA È LA CAUSA DELLE CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA TIBURTINA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA PONTINA ANCHE IN INTERNA DALLA CASILINA ALLA-FIUMICNO POI DALLA CASSIA ALLA TIBURTINA DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA APRILIANA A VIA LAURENTINA, IN DIREIZONENELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA AL KM 19 CIRCA A CURA DIASTRAL SPA, CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON ...