Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2024 ore 08 | 45

(Di giovedì 4 aprile 2024)DEL 4 APRILEORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E A24 POI TRA CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA A SEGUIRE CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA LAURENTINA ANCHE DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA AUTO IN CODA SULLA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SITUAZIONE ANALOGA, AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE, IN USCITA SULLA STATALE PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONEIN DIREZIONE LATINA CODE DA ...