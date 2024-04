Vertenza Softlab | la multinazionale americana diserta il tavolo al ministero

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 aprile 2024) Caserta. “La vicendaoggi segna l’ennesimo momento drammatico con la fuga dell’azienda daldi crisi ministeriale, con un dichiarato tentativo di separare i destini diSpa datech, scaricando in un gioco di scatole cinesi i destini dei lavoratori di Caserta. Si tratta di un tentativo da parte dell’azienda che contrasteremo con forza, con tutti i mezzi a nostra disposizione. È inaccettabile che si ripeta per l’ennesima volta il copione di un imprenditore che con soldi pubblici affama un territorio e i lavoratori portando risorse e attività al Nord”. Così, in una nota, le segreterie di Cgil Napoli e Campania e Cgil Caserta, commentano l’incontro di oggi al Mimit sulla, che ha registrato l’assenza della proprietà aldi ...