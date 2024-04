Vertenza alla Maserati | Evitati i licenziamenti Solo uscite volontarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Modena, 4 aprile 2024 – Secondo i sindacati continua ad essere un momento durissimo pera Modena: con un accordo firmato mercoledì, Fim Cisl, Uilm Uil e Aq Cfr sono riad ottenere la riduzione del numero di esuberi dichiarati da Stellantis, portandolo da 250 a 150 lavoratori sui 600 in organico, individuati tra dipendenti dell’Area Engineering e il personale a cartellino Stellantis in forza ad altri settori. Soprattutto, l’accordo congela l’Azienda, impedendole di lanciare azioni unilaterali come l’apertura di mobilità e trasferimenti di personale in altre sedi. L’intesa, che va in scia all’accordo quadro nazionale, prevedesostenute da incentivi economicamente migliori rispetto ai precedenti visti nel gruppo. Questi i numeri dell’accordo: è prevista l’uscita di 130 dipendenti dell’area ...