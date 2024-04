Verstappen preso a calci e pugni da papà Jos | il retroscena inedito | “Rimase col casco per 4 ore”

F1, Aston Martin scatenata: vuole Verstappen! - Aston Martin e il sogno Verstappen E siamo a Verstappen. Stroll senior non si pone limiti e assieme a una super-offerta a Newey (secondo Motorsport cento milioni per quattro anni) ne ha una anche per ...corrieredellosport

F1, Max Verstappen: “Non mi aspetto problemi come a Melbourne, la vettura si adatterà alla pista” - Max Verstappen si presenta decisamente carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di ...oasport

F1, la Ferrari ci riprova in Giappone ma Verstappen resta il grande favorito - In testa alle quote Snai, nonostante il risultato dell’ultima gara, c’è sempre Max Verstappen, vincitore delle ultime due edizioni e staccatissimo rispetto al resto dei concorrenti: il ritorno alla ...napolimagazine