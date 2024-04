Verso Milan-Lecce | Stefano Pioli recupera tre giocatori I nomi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024) In vista della sfida tral’allenatore rossoneropuò sorridere: tre rientri in gruppo, un solo assente Dopo la bella vittoria per 1-2 contro la Fiorentina ilsi prepara a tornare in campo. Sabato alle 15:00, infatti, i rossoneri affronteranno il, partita valida per la 31a giornata di Serie A. Per la squadra disi prospetta una partita abbordabile ma il Diavolo non dovrà abbassare la concentrazione. In vista della sfida i rossoneri sono scesi in campo ad allenarsi e daello sono arrivate ottime notizie per. Kjaer ha infatti lavorato in gruppo così come Bennacer e Jovic che ieri erano stato colpiti da un po’ di febbre. L’unico ...