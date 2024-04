Verso la costruzione del Samsung Galaxy S24 FE | primi segnali di vita

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) La gamma Fan Edition diprobabilmente verrà aggiornata quest’anno e, se la storia è indicativa, ciò avverrà nella seconda metà del 2024, forse circa un mese dopo che l’azienda asiatica avrà presentato i suoi nuovi telefoni pieghevoli. Anche se il lancio potrebbe non avvenire prima di sei mesi buoni, sono emersi iche il colosso di Seul sta iniziando a mettere insieme ilS24 FE, il dispositivo che sarà fondamentale per il successo della sua gamma Fan Edition 2024. È proprio in quel momento che il produttore sudcoreano inizia a mettere insieme la catena di fornitura per il device. Ciò significa che deve valutare i componenti, negoziare con i fornitori e stabilire da dove reperire i vari articoli necessari prima che il dispositivo entri nella produzione di massa, ...