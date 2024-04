Verso il Mondiale Endurance In pista Schumi jr e Valentino Piloti attesi anche in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un programma diparticolarmente intenso; e tanti volti noti del motorsport pronti a svolgerlo (con una capatina instorico) da venerdì 19 a domenica 21 aprile. L’appuntamento imolese con il Wec si annuncia un gustoso antipasto del Gran premio di Formula 1 previsto invece a maggio. La ‘6 Ore di Imola’, secondo round del, sarà assolutamente imperdibile. Non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans; mal’approdo di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini. Per quanto riguarda le hypercar, che in questi mesi hanno avuto modo di saggiare i tornanti del circuito cittadino nel corso di ...