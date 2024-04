Verso i mille dottorandi | Se non crescono le borse il sistema andrà in crisi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quasi 300di dottorato, 843 studenti attivi e un investimento di circa 20 milioni. Ieri mattina nell’aula magna dell’Università si è svolta la cerimonia di proclamazione dei dottorati di ricerca cui sono stati invitati 160 neo dottori delle tre macroaree: Scienze e tecnologia, Scienze della vita, Scienze sociali e umanistiche. "Abbiamo avuto 300 nuovi studenti in più – ha detto Giuseppe De Nicolao, direttore della Scuola di alta formazione dottorale – e oggi sono 843 gli studenti attivi contro i 700 precedenti. Effetto del Pnrr". Sono 34 i corsi di dottorato cui l’Università di Pavia partecipa. Alto anche il numero dei dottorati executive in cui personale di enti e aziende segue un percorso dottorale pur rimandendo dipendente del proprio ente o azienda. "Abbiamo avuto 1.790 domande, segno positivo di attrattività rispetto ai 1.300 dell’anno prima – ha ...

