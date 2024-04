Venti coltellate contro il vicino di casa | la folle aggressione ripresa dalle telecamere nel Palermitano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Un’violentissima, immortalatariprese delleche si trovavano all’interno del locale. Immagini tremende, che hanno subito fatto il giro dei social lasciando inorriditi gli utenti. Protagonista della vicenda un cittadino albanese di 53 anni, arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito ripetutamente con un coltello G.D.S. a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo in Sicilia. Il responsabile della brutaleè stato interrogato nelle scorse ore dai carabinieri, secondo i quali l’uomo avrebbe avuto una violenta discussione, non la prima, con la vittima. Una lite culminata nella folli: all’improvviso si è scagliato con un coltellol’altro colpendolo oltre 20 volte, una decina delle quali all’addome, ripreso...