Valigia sospetta a Parco Leonardo | allarme bomba Poi tutto rientra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fiumicino, 4 aprile 2024 –. A scatenare il panico è stata unaabbandonata in viale Donato Bramante, che ha destato sospetti tra i passanti. Immediatamente giunti sul posto, i carabinieri hanno provveduto ad isolare l’area e mettere in sicurezza la zona. Poco dopo sono arrivati anche i cinofili dell’aeroporto, i quali hanno tuttavia constatato come lafosse vuota, dunque innocua. Insomma, un falso. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.