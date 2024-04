Valentina non ce l’ha fatta Morta dopo giorni di agonia | la scelta della famiglia è commovente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024)Urli, 33 anni, èoggi, 4 aprile. I suoi organi sono stati donati. La donna era ricoverata in condizioni disperate all’Azienda ospedaliera di Padova a seguito di un incidente avvenuto il giorno di Pasqua. Con il compagno, Giulio Stoppa, stava andando ad Adria, dalladi lui, per il pranzo di festa. Nello schianto ha perso la sua bambina, Amelié:era incinta di 5 mesi. Solo ieri il marito si era lasciato andare a uno sfogo, distrutto dal dolore: “La situazione è irreversibile, purtroppo lo dicono i medici, ma un miracolo può sempre succedere e ci spero fino all’ultimo. Se c’è un filo di speranza non dovrà essere tagliato ma staccare la spina è una decisione che prenderanno i medici di Padova”. Quel filo, purtroppo, si è spezzato. L’incidente il 31 marzo lungo Corso Stati Uniti a ...