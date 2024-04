Urgnano | incidente tra un’auto e una moto | grave 34enne

(Di giovedì 4 aprile 2024)nella mattinata di giovedì 4 aprile a, in via Moie. Secondo le prime informazioni sarebbero rimaste coinvoltee una, attorno alle 8: ad avere la peggio unche, dopo il primo soccorso effettuato sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto in codice rosso. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: sul posto per i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Treviglio, allertati insieme a un’ambulanza emedica.

Urgnano (Bergamo), 2 aprile 2024 – Due giovani bergamaschi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente a Miami , in Florida, e uno di loro è morto, mentre l'altro è rimasto Grave mente ferito. ... (ilgiorno)

Kevin Drago, l'amico di Giuseppe Ghidotti morto a Miami resta gravissimo. Il papà: «I viaggi e i tanti lavori per mantenersi da solo» - Urgnano, in paese si attendono notizie sul rientro della salma del 28enne e sulle condizioni dell'amico ferito nell'incidente in moto negli Usa ...bergamo.corriere

Kevin Drago ferito nell’incidente in cui è morto Giuseppe Ghidotti, i genitori: "Sappiamo solo che è in terapia intensiva” - Il trentunenne è stato sottoposto a un delicato intervento. La famiglia in attesa dei visti per raggiungerlo a Miami dove è ricoverato ...ilgiorno

Schianto a Miami, Messa venerdì a Urgnano per Giuseppe e per Kevin - Urgnano. Ore di apprensione per lo stato di salute di Kevin Drago e di dolore per la morte di Giuseppe Ghidotti: venerdì 5 aprile alle 20.30 Messa in parrocchia per stringersi intorno alle famiglie ...ecodibergamo